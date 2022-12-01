Музей Победы предложил уникальную акцию для держателей «Пушкинской карты»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Музее Победы с сегодняшнего дня стартовала акция «Веди друзей в музей» для держателей «Пушкинской карты». Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

— Школьники и студенты по «Пушкинской карте» смогут посетить самые топовые экскурсионные программы по новым мультимедийным экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!» и пригласить на них своих друзей. Кроме того, по акции можно приобрести билеты в кинотеатр «Поклонка», — говорится в сообщении.

Как уточняется, молодые люди от 14 до 22 лет смогут не только оплатить «культурной картой» входные билеты и сборные экскурсии, но и получат второй такой же билет в подарок от Музея Победы. В общей сложности на сегодняшний день по «Пушкинской карте» молодым гостям доступно 20 программ в Музее Победы и его филиалах.

Также стало известно, что в преддверии годовщины начала контрнаступления под Москвой, которое будет отмечаться 5 декабря, Музей Победы приглашает молодых людей посетить экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа» по «Пушкинской карте». В рамках экспозиции на площади свыше 1,2 тысячи квадратных метров воссоздана столица 1941 года.