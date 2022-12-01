В ООН высказались за расширение экспорта удобрений из России

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Необходимо продлить соглашения об экспорте зерна с Украины и расширить поставки российских удобрений за рубеж. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.

— Я твердо верю, что мир будет ожидать ее возобновления и, возможно, расширения, чтобы в нее было включено больше портов. Мы хотим, чтобы экспортировалось больше удобрений, в частности напрямую из России. В Европу в том числе, — отметил он.

При этом замгенсека ООН выразил уверенность в том, что в дальнейшем будут проведены переговоры о продлении зерновой сделки, сообщает ТАСС.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, в чем смысл зернового соглашения и кто может его сорвать. Как уточняется, такая сделка позволяет минимизировать потери из-за зернового кризиса.

Помимо этого, в беседе с «ВМ» политолог Аслан Рубаев высказал мнение, что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».