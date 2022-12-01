Астрологи составили прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декабря

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Первая декада декабря выдастся относительной спокойной, за исключением полнолуния 8 декабря, которое произойдет в созвездии Близнецов и погрузит людей в состояние двойственности. Что принесет для знаков зодиака неделя с 5 по 11 декабря, рассказали астрологи.

Овнов ждет период роста и успеха во всех делах, будь то карьера, личные отношения или духовное развитие. В середине недели им следует обратить внимание на самочувствие, чтобы предотвратить серьезное заболевание. В целом представители этого знака почувствуют энергетический подъем и радость от жизни.

Тельцы рискуют упустить финансовые шансы или понести потери из-за того, чтоб будут витать в облаках. Отдельные представители знаки будут склонны к расточительству. Здоровье этих людей окажется стабильным, однако в первой половине недели возможны простудные заболевания.

Близнецам неделя подарит состояние расслабленности и расхолаживания, из-за чего они потеряют интерес к текущим делам. Если представители этого знака не почувствуют поддержку партнера, то рискуют пробыть в сумрачном состоянии до начала следующей недели, портя жизнь не только себе, но и близким.

Раки будут склонны к уединенному образу жизни, однако со среды они ударятся в нетипичное легкомысленное настроение. Их ждут искушения на любовном фронте. При этом уже к концу недели представители этого знака вновь станут собранными и контролирующими себя.

Львы будут почти всю неделю заниматься семьей и делами родственников. Некоторым даже придется временно сменить место жительства. Романтическая сфера у одиноких представителей знака станет активной ближе к концу недели, который может принести новые знакомства и свидания.

Девы будут пребывать в ресурсном состоянии. Они будут хорошо себя чувствовать и ощущать подъем энергии. В материальном плане этот период порадует стабильностью, а также дорогими подарками и новыми перспективами.

Весов порадуют обнадеживающие новости, связанные с негативными событиями из прошлого. Многие их них смогут воссоединиться с кем-то из близких после длительной разлуки и разногласий. Возобновление оборванных контактов вероятно и в профессиональной сфере.

У Скорпионов этот период пройдет под знаком побед благодаря личным заслугам. Высокая самодисциплина позволит справиться с любыми рабочими задачами. При этом в романтической сфере представителей этого знака ждет противостояние с партнером.

Стрельцы будут вынуждены мобилизоваться для решения множества задач и дел. Для них крайне важно сейчас высыпаться. В конце недели у представителей этого знака появится возможность полноценно отдохнуть и получить вознаграждение за труды.

Козероги займутся выравниванием энергетического баланса. Полезными в этом отношении окажутся туристические поездки, прогулки на свежем воздухе и физические нагрузки. Представители этого знака могут получить интересные предложения по поводу новой работы, которые астрологи советуют принять, не откладывая.

Водолеям следует опираться на здравый смысл и многократно перепроверять информацию, чтобы не нарушить внутренний энергетический баланс и избежать депрессивных состояний. Звезды рекомендуют им ограничить контакты с негативными людьми и избегать массовых мероприятий. Это время подойдет для бытовых дел и рутинной работы.

Рыбам этот период подарит шанс в романтической сфере. Особенно это относится к одиноким представителям знака. Им не стоит бояться рисковать, так как наградой для особенно смелых станет предложение руки и сердца. В профессиональном планет удача будет сопутствовать тем, кто работает по призванию, передает marieclaire.ru.

До этого клинический психолог Кристина Ивкова рассказала, что чаще всего во время изучения знаков зодиака люди склонны доверять обобщенным характеристикам своей личности, это называется эффектом Барнума.