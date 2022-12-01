Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Внешний госдолг России уменьшился до 56,59 миллиарда долларов

Араз Салехов
Экономика
Внешний госдолг России уменьшился до 56,59 миллиарда долларов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Внешний государственный долг России на 1 октября текущего года составил 56,59 миллиарда рублей, он уменьшился на 5,2 процента по сравнению с его объемом на 1 января 2022 года. Об этом в четверг, 1 декабря, говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета за девять месяцев текущего года, подготовленном Счетной палатой.

— Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил 56,59 миллиарда долларов (80 процентов верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации в размере 70,7 миллиарда долларов) и уменьшился на 3,1 миллиарда, или на 5,2 процента, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года (59,7 миллиарда долларов), — говорится в сообщении.

Как уточняется, «в рублевом эквиваленте госдолг страны сократился с начала года на 1,186 319,1 миллиона рублей, или на 26,7 процента, и на 1 октября 2022 года составил 3 249 100,8 миллиона рублей», сообщает сайт ведомства.

При этом государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил 31 триллион долларов впервые в истории. Так, по состоянию на 3 октября США должны были 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.

Статистика Долги Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте