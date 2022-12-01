Внешний госдолг России уменьшился до 56,59 миллиарда долларов

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Внешний государственный долг России на 1 октября текущего года составил 56,59 миллиарда рублей, он уменьшился на 5,2 процента по сравнению с его объемом на 1 января 2022 года. Об этом в четверг, 1 декабря, говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета за девять месяцев текущего года, подготовленном Счетной палатой.

— Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил 56,59 миллиарда долларов (80 процентов верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации в размере 70,7 миллиарда долларов) и уменьшился на 3,1 миллиарда, или на 5,2 процента, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года (59,7 миллиарда долларов), — говорится в сообщении.

Как уточняется, «в рублевом эквиваленте госдолг страны сократился с начала года на 1,186 319,1 миллиона рублей, или на 26,7 процента, и на 1 октября 2022 года составил 3 249 100,8 миллиона рублей», сообщает сайт ведомства.

При этом государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил 31 триллион долларов впервые в истории. Так, по состоянию на 3 октября США должны были 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.