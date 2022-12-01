Экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке заявил, что «план Маршалла» для Украины не поможет стране

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«План Маршалла» для Украины, предлагаемый рядом стран Евросоюза, в текущей версии будет накачивать деньгами исключительно Киев, стране он не поможет. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил в статье для Politico ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли.

— Еврокомиссия возглавляет этот подход «деньги лечат все», суетясь над правильным типом донорской платформы с самыми высокими стандартами прозрачности, чтобы на Украину могли течь самые достойные глобальные гранты и инвестиции, которые покроют этот долгосрочный законопроект о реконструкции, — написал он.

Уотли добавил, что план помощи не предусматривает решение одной из главных проблем восстановления — большое количество активных мин по всей Украине. Они представляют собой большую опасность для возрождения сельскохозяйственной, промышленной и транспортной отраслей, передает РИА Новости.

В результате затягивания конфликта на Украине экономика страны пришла в упадок. Для ее восстановления канцлер Германии Олаф Шольц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложили «план Маршалла». Подробнее о мере поддержки и экономической ситуации — в материале «Вечерней Москвы».