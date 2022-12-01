Ноябрь 2022 года стал одним из самых малоснежных в Санкт-Петербурге

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что ноябрь текущего года стал одним из самых малоснежных. Ситуацию не исправили даже снегопады, которые наблюдались в городе в конце последнего месяца осени.

— В этом ноябре снега выпало меньше, чем бывает в среднем. Норма для Санкт-Петербурга — 56,2 миллиметра, а выпало 48 миллиметров, — пояснил он в комментарии изданию «Невские новости».

Накануне в Петербурге была морозная погода, в некоторых районах прошел небольшой снег, но больших сугробов не образовалось, передает ФАН.

До этого сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о сильных морозах утром 1 декабря в Москве. По его словам, первый день зимы в столице начался с 20-градусных морозов. Метеоролог добавил, что это самая низкая температура с начала холодного сезона.