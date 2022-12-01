Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ноябрь 2022 года стал одним из самых малоснежных в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Ноябрь 2022 года стал одним из самых малоснежных в Санкт-Петербурге
Фото: Unsplash

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что ноябрь текущего года стал одним из самых малоснежных. Ситуацию не исправили даже снегопады, которые наблюдались в городе в конце последнего месяца осени.

— В этом ноябре снега выпало меньше, чем бывает в среднем. Норма для Санкт-Петербурга — 56,2 миллиметра, а выпало 48 миллиметров, — пояснил он в комментарии изданию «Невские новости».

Накануне в Петербурге была морозная погода, в некоторых районах прошел небольшой снег, но больших сугробов не образовалось, передает ФАН.

До этого сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о сильных морозах утром 1 декабря в Москве. По его словам, первый день зимы в столице начался с 20-градусных морозов. Метеоролог добавил, что это самая низкая температура с начала холодного сезона.

Санкт-Петербург ноябрь Осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте