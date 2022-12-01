В «Росэнергоатоме» заявили, что среди сотрудников Запорожской АЭС были корректировщики ВСУ

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Корректировщики украинской армии были в числе немногих сотрудников Запорожской АЭС, у которых были заблокированы пропуска. Об этом в четверг, 1 декабря, в эфире Первого канала сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

— Что касается заблокированных — их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии, — цитирует его ТАСС.

В субботу, 19 ноября, Карчаа заявил, что украинские военные обстреляли Запорожскую атомную станцию. По его словам, ВСУ нанесли 12 ударов по атомной станции. Советник гендиректора «Росэнергоатома» добавил, что периметр ЗАЭС не подвергался обстрелам с конца сентября, а сегодняшний удар был массированным. Он резюмировал, что обошлось без жертв, однако есть повреждения и разрушения.

В понедельник, 21 ноября, генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что на ЗАЭС, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, есть риск атомной аварии. Он считает, что эта авария может стать прецедентом, который навсегда изменит ход истории.