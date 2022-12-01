Более 1000 организаций и проектов подали заявки на участие в Премии Рунета

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28 ноября завершился приём заявок на Премию Рунета, которая вручается за значительный вклад в развитие российского сегмента интернета. Всего на конкурс подано 1135 заявок. Теперь за номинантов проголосуют эксперты, пользователи и искусственный интеллект.

— Мы получили множество заявок как от известных ИТ-компаний, так и от малого и среднего бизнеса и социальных проектов. Совсем скоро узнаем, как изменился Рунет в этом году, какие новые проекты появились и какие тренды усилились. Голосование — важный и ответственный этап. Выбирает лучших из лучших не только экспертное жюри, но и сами пользователи для кого запускаются проекты и создают контент блогеры, — отметила Екатерина Демкина, PR-директор РАЭК.

В основных и специальных номинациях экспертное голосование традиционно проходит в два этапа: с 29 ноября по 2 декабря голосует Экспертный клуб, по итогам которого будут сформированы шорт-листы. Экспертный клуб — открытое сообщество, в состав которого входят свыше тысячи IT-профессионалов. С 3 по 8 декабря состоится голосование Экспертного совета, который выберет по 3 равноправных лауреата в каждой номинации.

Экспертный совет — ТОП-эксперты: отраслевые, общественные, государственные деятели. Уже второй год четвертого лауреата в основных номинациях определяет искусственный интеллект. Алгоритм учитывает историю трафика, цитирования, характер отзывов и новостей.

Далее оргкомитет сравнивает выбор ЭС и ИИ и присуждает отдельную статуэтку, если выбор ИИ отличается от выбора ЭС.