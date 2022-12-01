Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» продлится вплоть до 26 декабря

Араз Салехов
Общество
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» продлится вплоть до 26 декабря
Фото: Unsplash

В период с 29 ноября по 26 декабря текущего года будет проходить Всероссийская онлайн-олимпиада для учеников 1–9-х классов «Безопасный интернет». Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

— Олимпиада направлена на повышение цифровой грамотности учеников младших и средних классов общеобразовательных учреждений. Интерактивные задания позволяют проверить знание правил безопасного поведения в Сети, умение применять их на практике, а также получить новую информацию в доступной и понятной школьникам форме, — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет при поддержке Минцифры России. Для участия в событии учащимся достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Сеть. Участие в мероприятии бесплатное. Ученик может пройти олимпиаду как дома, так и в школе.

В столице 15 ноября завершился прием заявок на шестой сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», являющейся одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В качестве аграрных направлений олимпиады можно выделить «Агрономия» и «Ветеринария и зоотехния»: они позволят участникам примерить на себя востребованные специальности, испытать свои силы, а также зарекомендовать себя перед ведущими работодателями.

учащиеся Москва Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Все мнения
О проекте