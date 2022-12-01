Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» продлится вплоть до 26 декабря

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В период с 29 ноября по 26 декабря текущего года будет проходить Всероссийская онлайн-олимпиада для учеников 1–9-х классов «Безопасный интернет». Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

— Олимпиада направлена на повышение цифровой грамотности учеников младших и средних классов общеобразовательных учреждений. Интерактивные задания позволяют проверить знание правил безопасного поведения в Сети, умение применять их на практике, а также получить новую информацию в доступной и понятной школьникам форме, — говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет при поддержке Минцифры России. Для участия в событии учащимся достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Сеть. Участие в мероприятии бесплатное. Ученик может пройти олимпиаду как дома, так и в школе.

В столице 15 ноября завершился прием заявок на шестой сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал», являющейся одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В качестве аграрных направлений олимпиады можно выделить «Агрономия» и «Ветеринария и зоотехния»: они позволят участникам примерить на себя востребованные специальности, испытать свои силы, а также зарекомендовать себя перед ведущими работодателями.