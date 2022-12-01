Эвакуаторы «Московского паркинга» переместили почти 1,4 тысячи поврежденных в ДТП автомобилей

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Эвакуаторы «Московского паркинга» с начала года переместили почти 1,4 тысячи поврежденных в ДТП автомобилей. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Эвакуаторы дежурят каждый день, чтобы оперативно освобождать дороги после аварий по заявкам экстренных служб, — говорится в сообщении.

Чаще всего эвакуаторы оказывали помощь автомобилистам на МКАД, Варшавском шоссе, Волоколамском шоссе, Калужском шоссе и Ленинградском шоссе. Кроме того, в Telegram-канале «Дептранс Москвы» предупредили водителей об образовании гололеда на дорогах. Их просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, как водителям вести себя во время гололеда. По его словам, в период гололедицы автовладельцам стоит соблюдать осторожность, контролируя скорость и дистанцию до других машин. При попадании на скользкий участок важно вовремя среагировать и вернуть контроль над автомобилем.