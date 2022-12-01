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Росгвардия обнаружила документы, говорящие о «моральном разложении» в ВСУ

Араз Салехов

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Росгвардия обнаружила документы, говорящие о «моральном разложении» в ВСУ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сотрудники Росгвардии обнаружили в Херсонской области документы, которые свидетельствуют о моральном разложении в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В одном из документов сказано: «Морально-психологическое состояние личного состава подразделения неудовлетворительное. Военнослужащие пребывают в угнетенном состоянии, имеют место случаи возникновения конфликтных ситуаций. Одной из причин, которая влияет на морально-психологическое состояние, является неудовлетворительный подбор личного состава, не налажена система межличностных отношений между офицерами и сержантами роты», — говорится в сообщении.

В качестве примера в документе приводится информация о командире одной из рот, который не умеет работать с личным составом, а также не знает имен и званий командиров в подчиненных ему взводах, сообщает сайт ведомства.

До этого глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов рассказал, что украинская армия потеряла более 10 тысяч солдат погибшими только в одном районе — от Снигиревки до Днепра — за полтора месяца до начала отвода российской армии. По мнению Башарова, киевский режим не волнует, что стратегия Украины приведет только к истреблению их военнослужащих.

В конце ноября российская армия ликвидировала украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся переправиться на левый берег Днепра. В частности, украинские солдаты были уничтожены в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области.

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