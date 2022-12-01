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США способствуют расколу Запада из-за своей агрессивной политики по отношению к своим европейским союзникам. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в рамках визита в Вашингтон в четверг, 1 декабря.

По его словам, из-за американского закона о климате европейские компании не будут интересны инвесторам, что приведет к потере большого количества рабочих мест.

— Политический выбор последних нескольких месяцев, в частности план борьбы с инфляцией, — это выбор, который раздробит Запад. Нам необходимо скоординировать и синхронизировать наши политические программы. Возможно, этот закон решит ваши проблемы, но он усугубит мои, — отметил Макрон.

Согласно закону о климате, почти 400 миллиардов долларов предлагается для финансирования перехода к «зеленой» энергетике, в частности субсидии для электромобилей и налоговые кредиты для развития таких отраслей, как возобновляемые источники энергии и аккумуляторы, пишет РИА Новости.

Европейские страны также недавно обвинили США в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. По словам обозревателей американского издания The Wall Street Journal Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча, действия Соединенных Штатов не способствуют разрешению энергетического кризиса.

В статье CCTV недавно также отметили, что встреча французского президента с европейским бизнесом стала сигналом для США, поскольку теперь Европа «опомнилась» и встала на защиту своих интересов.