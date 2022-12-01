Астрологи рассказали, в чем категорически нельзя встречать Новый год разным знакам зодиака

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Одежда — важный атрибут, который может изменить судьбу человека. Астрологи рассказали, в чем стоит встретить Новый год каждому знаку зодиака, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, благополучие и счастье на весь следующий год.

Овен

Овнам в праздничную ночь рекомендуется избегать ярких и кричащих цветов, поскольку они приведут к большим конфликтам. Лучше сделать выбор в пользу нежного и романтичного наряда.

Телец

Отказ от спокойного зеленого цвета спасет Тельцов от недопониманий и сплетен за спиной. Вместо этого астрологи советуют им обратить внимание на маленькое черное платье или наряды в розовых оттенках, которые привлекут в Новый год положительные эмоции и удачу.

Близнецы

Людям под этим знакам зодиака в новогоднюю ночь запрещены змеиные и анималистичные принты, а также аксессуары из крокодиловой кожи. В ином случае человек рискует потерять себя. Вам идеально подойдет сочетание желтого и белого цветов, детали могут быть под замшу.

Рак

Ракам стоит отказаться от золотистых оттенков, которые могут привести к ссорам, недопониманиям и трудностями со здоровьем в 2023 году. Астрологи им советуют обратить внимание на светлые, серебристые и молочные цвета. Они станут гарантом гармонии и баланса в вашей жизни.

Лев

Для людей под этим знаком зодиака в новогоднюю ночь подойдет красный цвет, который принесет Львам силы и энергию, а также подчеркнет их природное желание быть в центре внимания. Фиолетовые оттенки, наоборот, отнимут удачу и повысят риск длительных заболеваний.

Девы

Девам в этот день подойдут цветочные принты и яркие цвета. При этом им стоит забыть о черном цвете, поскольку он не принесет ничего хорошего, оставив после себя след из грусти и печали на весь следующий год.

Весы

Черный или коричневый цвета — придадут уверенности и легкости Весам. При этом ярко-розовый цвет Барби в новом году добавит им неуверенности в себе и усилит влияние мнения чужих людей.

Скорпион

Скорпионам этой новогодней ночью стоит обратить внимание на золотые элементы в одежде или аксессуарах. А бордовые оттенки в свою очередь отнимут силы и принесут раздражение.

Стрелец

Стрельцам придется отказать от геометрических принтов с преобладанием темных тонов. Наилучшим вариантом будет выбор оранжевого цвета и одежды свободного кроя без строгости линий. Такой наряд принесет много позитива и не будет сковывать в разгар веселья свободолюбивых Стрельцов.

Козерог

Людям под этим знаком зодиака стоит обратить внимание на все оттенки розового и белоснежного, выбирая при этом романтично-воздушные модели. При этом в их наряд не должны попадать любые золотые элементы во избежание незапланированных расходов.

Водолей

Водолеям предпочтительнее в эту ночь шафрановые и оранжевые оттенки. Тогда как красный может принести непрекращающееся внутреннее беспокойство, которое будет неосязаемым и непонятным, но останется с вами на весь следующий год.

Рыбы

Молочные оттенки одежды могут спровоцировать крупные ссоры с родственниками и тревожные мысли о финансовых трудностях. Представителям знака Рыб остановиться на черном или темно-синем праздничном платье или даже костюме. Этот наряд принесет с собой спокойствие и внутреннее ощущение гармонии для всех Рыб, сообщает ELLE.

Астролог Галина Краснопевцева рассказала, какой знак зодиака встретит свою любовь в декабре. По ее словам, в этот раз в любви повезет Рыбам.