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Подведены итоги городского Конкурса профессионального мастерства «Московские мастера»

Оксана Васильева
Общество
Подведены итоги городского Конкурса профессионального мастерства «Московские мастера»
Фото: СППИ ГИПП

30 ноября 2022 года в рамках XXII Городского отраслевого форума печати состоялась церемония награждения победителей ежегодного Конкурса «Московские мастера» в сфере издания и распространения печатных СМИ.

Конкурс проводится Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы. В этом году - двадцатый второй раз.

Основная задача конкурса – популяризация и повышение социальной значимости профессии продавец-киоскер, выявление и поддержка лучших представителей этой сферы.

В условиях текущей геополитической ситуации именно печатная пресса остается одним из источников достоверной и профессиональной информации, газеты и журналы сегодня – это важный инструмент укрепления информационной безопасности страны. Продажа прессы в киосках возможна в первую очередь благодаря самоотверженной работе продавцов-киоскеров, их преданности, самоотдачи и любви к своему делу.

В этом году по решению Отраслевого конкурса, в состав которого вошли представители Правительства Москвы, профильных общественных организаций, объединений издателей и распространителей печатной продукции, руководители издательских домов, определены следующие победители Конкурса:

В номинации «Продавец периодической печатной продукции в городе Москве», направление «Продавец-киоскер»:

Первое место — Шухтина Ольга Ивановна (ЗАО «МК-Сервис»), Абдурахманова Светлана Григорьевна (ООО «СТМ «Маркет-Плюс»);

Второе место — Дроботова Галина Николаевна (ООО «У Метро»), Малышева Лариса Михайловна (ООО «У Метро»);

Третье место — Выголова Светлана Ивановна (ООО «Сейлс»), Левина Ольга Александровна (ООО «Алфавит»).

В номинации «Продавец периодической печатной продукции в городе Москве», направление «Продавец печатной продукции с пресс-стенда»:

Первое место — Лунегова Светлана Анатольевна (ООО «У Метро»);

Второе место — Шишкина Лариса Александровна (ЗАО «МК-Сервис»);

Третье место — Слостина Галина Григорьевна (ООО «КАП»).

В номинации «Менеджер в сфере распространения периодической печатной продукции в городе Москве»:

Первое место — Серышев Дмитрий Евгеньевич (ООО «У Метро»);

Второе место — Иванова Ольга Владимировна (ООО «Азбука»);

Третье место — Аведова Лейла Григорьевна (ООО «Алимпис»).

Специальными дипломами «За самоотверженный труд и стабильность в реализации печатной продукции» награждены топ-менеджеры в сфере распространения периодической печатной продукции в городе Москве: Гущина Наталья Владимировна (генеральный директор ООО «Алфавит» и Варченко Николай Владимирович (генеральный директор ООО «У Метро»).

Дополнительно в этом году казенным предприятием города Москвы «Мосгорпечать» отмечено специальными дипломами «За образцовый нестационарный торговый объект со специализацией «Печать»:

- ООО «Пресса Сегодня» за НТО «Печать» по адресу: Митинская улица, вл.32;

- ООО «АЛФАВИТ» за НТО «Печать» по адресу: Красного Маяка ул., вл. 4, корп. 1;

- ООО «ЮрКонсалтинг» за НТО «Печать» по адресу: ул. Новый Арбат, д. 28;

- Индивидуального предпринимателя Краеву Любовь Павловну за НТО «Печать» по адресу: Дмитровское шоссе, вл. 29, к.1;

- ООО «У Метро» за НТО «Печать» по адресу: Первомайская ул., вл.73.

Победители конкурса «Московские мастера» в сфере издания и распространения печатных СМИ получили ценные подарки и дипломы Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, а также награды от представителей издательских домов.

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