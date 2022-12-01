Грузовик из рождественской рекламы Coca-Cola сгорел в Бухаресте

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В Бухаресте сгорел грузовик компании Coca-Cola, появлявшийся в рождественской рекламе напитка, водитель транспорта не пострадал. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил телеканал Digi 24.

— Грузовик Coca-Cola, модель которого прославилась появлением в рождественских роликах компании, загорелся вчера вечером (30 ноября — прим. «ВМ») на шоссе Джурджулуй в Бухаресте. Водителю удалось спастись, а также отсоединить охваченный пламенем прицеп, — говорится в сообщении.

По данным телеканала, возгорание произошло во время движения. Огонь возник в прицепе и быстро охватил всю площадь транспортного средства. Пламя могло перекинуться на кабину водителя, но тот успел ее отсоединить. В результате инцидента прицеп грузовика сгорел полностью. Причины произошедшего уточняются, передает РИА Новости.

7 ноября сообщалось, что в Дубае загорелся жилой небоскреб 8 Boulevard Walk by Emaar. 35-этажное здание находилось рядом с Burj Khalifa — самым высоким небоскребом в мире. Данные о пострадавших в результате инцидента отсутствуют.