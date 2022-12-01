Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Грузовик из рождественской рекламы Coca-Cola сгорел в Бухаресте

Александр Афонин
В мире
Грузовик из рождественской рекламы Coca-Cola сгорел в Бухаресте
Фото: Telegram / РИА Новости

В Бухаресте сгорел грузовик компании Coca-Cola, появлявшийся в рождественской рекламе напитка, водитель транспорта не пострадал. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил телеканал Digi 24.

— Грузовик Coca-Cola, модель которого прославилась появлением в рождественских роликах компании, загорелся вчера вечером (30 ноября — прим. «ВМ») на шоссе Джурджулуй в Бухаресте. Водителю удалось спастись, а также отсоединить охваченный пламенем прицеп, — говорится в сообщении.

По данным телеканала, возгорание произошло во время движения. Огонь возник в прицепе и быстро охватил всю площадь транспортного средства. Пламя могло перекинуться на кабину водителя, но тот успел ее отсоединить. В результате инцидента прицеп грузовика сгорел полностью. Причины произошедшего уточняются, передает РИА Новости.

7 ноября сообщалось, что в Дубае загорелся жилой небоскреб 8 Boulevard Walk by Emaar. 35-этажное здание находилось рядом с Burj Khalifa — самым высоким небоскребом в мире. Данные о пострадавших в результате инцидента отсутствуют.

Автомобили Рождество Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Все мнения
О проекте