Прокуратура контролирует расследование ДТП в Подмосковье, в котором пострадало пять человек

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия, Московская область, 46К-9694 Карта всех событий

Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП в Подмосковье, в котором пострадало пять человек, трое из которых — дети. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 1 декабря.

По ее словам, обязанности по контролю за установлением всех обстоятельств произошедшего, а также за принятием процессуального решения по данному факту, возложены на Пушкинскую городскую прокуратуру.

Авария, о которой идет речь, произошла на четвертом километре трассы «Пушкино-Красноармейск». Водитель легкового автомобиля вылетел на встречную полосу и врезался в иномарку, в которой находились преподаватели учебного заведения и трое учеников, ехавших на творческий конкурс. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей. Всех их госпитализировали.