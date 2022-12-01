Генсек НАТО призвал избегать зависимости от Китая, как это получилось с РФ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал входящие в альянс страны оценить и устранить свои уязвимости в вопросе поставок ресурсов из Китая. Об этом он заявил в четверг, 1 декабря, в интервью Bloomberg.

— Ресурсная зависимость от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем, — объяснил он.

Тем не менее Столтенберг подчеркнул, что верит в принципы свободной торговли. Однако, торгуя с Китаем, добавил он, не следует руководствоваться исключительно коммерческими соображениями.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай является одной из самых больших угроз для экономической безопасности Великобритании. При этом британский лидер гарантировал, что окажет поддержку в «противостоянии китайской агрессии».

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал причины ухудшения отношений между США и Китаем. По его словам, США не готовы к появлению на мировой сцене державы, которая была бы равна им по экономической и военно-политической мощи. Ломанов отметил, что Америка имеет сильное желание не дать Китаю развиваться, что для КНР неприемлемо.