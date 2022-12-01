Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Генсек НАТО призвал избегать зависимости от Китая, как это получилось с РФ

Евгений Белоусов
В мире
Генсек НАТО призвал избегать зависимости от Китая, как это получилось с РФ
Фото: flickr/nato

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал входящие в альянс страны оценить и устранить свои уязвимости в вопросе поставок ресурсов из Китая. Об этом он заявил в четверг, 1 декабря, в интервью Bloomberg.

— Ресурсная зависимость от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем, — объяснил он.

Тем не менее Столтенберг подчеркнул, что верит в принципы свободной торговли. Однако, торгуя с Китаем, добавил он, не следует руководствоваться исключительно коммерческими соображениями.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай является одной из самых больших угроз для экономической безопасности Великобритании. При этом британский лидер гарантировал, что окажет поддержку в «противостоянии китайской агрессии».

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал причины ухудшения отношений между США и Китаем. По его словам, США не готовы к появлению на мировой сцене державы, которая была бы равна им по экономической и военно-политической мощи. Ломанов отметил, что Америка имеет сильное желание не дать Китаю развиваться, что для КНР неприемлемо.

Йенс Столтенберг Россия Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Конверт купюр внимания не стоит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Все мнения
О проекте