Пешеход попал под поезд в Подмосковье

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Ярославское направление Московской железной дороги, платформа Радонеж Карта всех событий

В Подмосковье пешеход попал под поезд. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России в четверг, 1 декабря.

По информации ведомства, поезд сбил человека недалеко от станции «Радонеж» Ярославского направления железной дороги. От полученных травм пострадавший скончался. По предварительным данным, мужчина 1975 года рождения переходил пути в неположенном месте.

По факту смертельного травмирование Следственный комитет проводит проверку, призванную установить все обстоятельства произошедшего.

Другая трагедия на железной дороге произошла в Подмосковье. Пассажир МЦД погиб, пытаясь перебежать пути на станции «Силикатная».