Путин заявил, что Россия зависит от иностранной приборной базы

Фото: Администрация президента РФ

Зависимость России от иностранной приборной базы большая, на некоторых направлениях доcтигает 90 процентов, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 1 декабря.

— К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая. По некоторым направлениям до 90 процентов. И в сегодняшних условиях это особенно остро ощущается, — сказал президент на встрече с учеными в центре «Сириус».

Путин подчеркнул, что «нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу», так как без нее работать невозможно, передает РИА Новости.

Еще в сентябре российский лидер поручил принять меры для обеспечения технологической независимости РФ от используемого в настоящее время иностранного программного обеспечения. Согласно указу, Путин приказал проработать условия использования иностранного софта в стране, поскольку в его отношении невозможно добросовестное исполнение обязательств.