Депутат МГД Артемьев: AR-технологии в музее «Царицыно» дадут новые возможности для посетителей

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Выставка «В поисках народного искусства» с элементами дополненной реальности скоро откроется в Музее-заповеднике «Царицыно». Об этом в четверг, 1 декабря, сообщил депутат Московской городской думы Олег Артемьев.

— Использование технологий дополненной реальности открывает новые горизонты в музейном деле. Каждая экспозиция, каждый зал, каждый экспонат могут получить новое качество, — заявил он.

По словам депутата, новые технологии позволяют лучше узнать и прочувствовать ушедшие эпохи, они соединяют прошлое с будущим. Сама выставка будет работать с 15 декабря 2022 года по 28 июля 2024 года. Экспозиция будет посвящена 100-летию образования СССР.

Особое место на выставке займут 3D-модели работ советских мастеров декоративно-прикладного искусства 1960–1980-х годов. Всего будет представлено более тысячи экспонатов.

Использование технологии дополненной реальности также поможет привлечь в музей новых посетителей, передает слова Артемьева агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что с 25 ноября по 25 декабря в Новой Третьяковке пройдет выставка, приуроченная к 10-летию Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

В октябре стало известно, что в Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина ежедневно приходят почти шесть тысяч посетителей. Директор учреждения Марина Лошак назвала музей «пристанищем» для быстро меняющегося мира.