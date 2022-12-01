Путин посоветовал покупать российские товары

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин посоветовал покупать отечественные товары. Такое заявление он сделал в четверг, 1 декабря, на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.

— Я всегда об этом говорил. Повторяю еще раз: покупайте российские товары, — передает слова главы государства официальный сайт Кремля.

Также на встрече с молодыми учеными Путин заявил, что сложившаяся сейчас ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию. Особенно важно сейчас, отметил он, развивать отечественную научную приборную базу.

Специалисты Российской гильдии риэлторов отметили падение спроса на жилую недвижимость в связи с введением антироссийских санкций со стороны западных стран и некоторых «политических» страхов потенциальных покупателей.

В марте стало известно, что более 200 товаров нельзя вывозить из России до конца 2022 года. В перечень было включено технологическое оборудование, телекоммуникационное оборудование, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура.

Среди конкретных примеров — турбины, железнодорожные вагоны, контейнеры, мониторы и станки для обработки металла.