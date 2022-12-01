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Путин заявил, что для создания приборной базы в Донбассе потребуется 37 миллиардов рублей

Евгений Жуков
Общество
Путин заявил, что для создания приборной базы в Донбассе потребуется 37 миллиардов рублей
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус» рассказал, что для создания приборной базы в регионе Донбасса потребуется «несколько десятков миллиардов рублей». Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам главы государства, участникам встречи хорошо известны проблемы на присоединенных территориях, касающиеся состояния инфраструктуры и «той же самой приборной базы».

Владимир Путин предположил, что на реализацию этого может потребоваться порядка 37 миллиардов рублей.

— Эти средства будут предусмотрены, и мы будем все это на плановой основе стабильно все делать, — передает слова российского лидера официальный сайт Кремля.

До этого Путин заявил, что сроки интеграции республик Донбасса в научное и образовательное пространство России будут зависеть от ее темпов.

Глава государства напомнил, что уже было принято решение о признании в России документов об образовании, полученных гражданами на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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