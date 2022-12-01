Танцовщик Полунин высказался об отмене русской культуры

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Артист балета Сергей Полунин в четверг, 1 декабря, выразил мнение, что отменить русскую культуру «невозможно».

По его словам, в западных странах делаются попытки отменить русских композиторов. При этом Полунин подчеркнул, что фундамент мирового балета основан на музыкальных деятелях из России.

Порядка 70 процентов продаж в Соединенных Штатах — это «Щелкунчик», написанный Петром Чайковским, которого, по мнению артиста, «невозможно отменить». Решения об ограничениях русского репертуара на зарубежных площадках лишат театры потенциальных зрителей.

Кроме того, танцовщик заявил о необходимости создания правильной системы отбора талантов, чтобы люди в дальнейшем не уезжали из России. Как отметил Полунин, «в России таланты есть, их надо уметь находить». Для этого должным образом нужно реализовать господдержку «для помощи истинных талантов, чтобы они не уезжали из страны», передает ТАСС.

До этого президент РФ Владимир Путин рассказал, что отменяющие российскую культуру люди «не очень умные».

В начале ноября генеральный консул Украины Андрей Картыш призвал отменить известную русскую оперу «Борис Годунов» и в целом пересмотреть театральную программу нового сезона.