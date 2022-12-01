Дептранс: Новые городские электровелосипеды станут доступны для аренды в следующем сезоне

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Новые городские электровелосипеды будут доступны для аренды уже в следующем сезоне, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 1 декабря.

— Электровелосипеды будут доступны для аренды уже в следующем сезоне. Они будут работать по бесстанционной модели — для завершения аренды велосипеды нужно будет пристегивать замком к городским велопарковкам. Это позволит пользователям завершать поездки там, где им удобно, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

26 ноября в парке Северного речного вокзала прошло тестовое испытание новой модели электровелосипеда. Замглавы дептранса Алексей Митяев тогда рассказал, что велосипед спроектирован специально для использования в велопрокате.

24 ноября в столице подошел к концу пятый сезон аренды электросамокатов. Так, в Дептрансе Москвы подвели итоги за год работы сервиса. Для повышения уровня безопасности поездок в городе было введено 90 новых медленных зон, 49 из которых расположены в жилых кварталах по всему городу.