Путин призвал уделить внимание развитию служб психологической помощи

Фото: Администрация президента РФ

Правительство России недостаточно уделяет внимания проблеме доступности психологической помощи для граждан, хотя порядка 15 процентов жителей страны нуждаются в помощи профильных специалистов. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в центре «Сириус».

Путин также добавил, что службы психологической помощи в стране не развиваются должным образом, несмотря на востребованность подобных сервисов среди населения.

— И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, ну и даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном должного внимания, к сожалению, пока еще не уделяет. Напрасно, — передает слова Путина официальный сайт Кремля.

До этого специалист семейного центра «Сокол» Мария Яковлева рассказала, как сотрудники семейных центров помогают восстановить внутреннюю гармонию.

По ее словам, для сохранения внутренней гармонии необходимо не игнорировать возникающие проблемы, а постараться устранить их причины. Кроме того, нужно найти для себя источник успокоения и радости: спорт, рисование или любое другое занятие.