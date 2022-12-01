«Они просто варвары»: Секретарь СНБО Украины призвал уничтожить Россию

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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов призвал уничтожить Россию. Такое заявление он сделал в четверг, 1 декабря, на Киевском форуме безопасности.

— Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют. Они просто варвары, — заявил он.

Украинский политик также заявил, что Москва «недостойна» каких-либо переговоров с Киевом, передает РИА Новости.

Недавно Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты дальностью действия свыше 800 километров. В радиусе поражений подобных ракет может оказаться целый ряд регионов России.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что русский язык на Украине не исчезнет, исчезнет сама Украина. Соответствующее заявление он сделал в ответ на слова главы СНБО Украины Алексея Данилова. Тот заявил, что русский язык необходимо «полностью искоренить на Украине».

По мнению обозревателя издания Guardian Саймона Тисдалла, страны Запада стали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи. При этом темпы поставок оружия и предоставления кредитов Киеву уже замедляются.