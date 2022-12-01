«Нацистские ублюдки»: Медведев ответил на призыв главы СНБО уничтожить Россию

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев ответил на призыв секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова уничтожить Россию.

— Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это, — передает слова Медведева РИА Новости.

До этого Данилов, выступая на Киевском форуме безопасности, заявил, что Москва недостойна переговоров, и призвал просто уничтожить Россию. Также Данилов назвал россиян варварами.

Недавно Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты дальностью действия свыше 800 километров. В радиусе поражений подобных ракет может оказаться целый ряд регионов России.

По мнению обозревателя издания Guardian Саймона Тисдалла, страны Запада стали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи. При этом темпы поставок оружия и предоставления кредитов Киеву уже замедляются.