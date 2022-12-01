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ДТЭК сообщила о взрывах на предприятиях энергоотрасли Украины

Георгий Соланович

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ДТЭК сообщила о взрывах на предприятиях энергоотрасли Украины
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Два человека пострадали при взрывах на предприятиях энергетической отрасли Украины, сообщили в частной компании ДТЭК в четверг, 1 декабря.

— Ранены два энергетика. Им была оперативно оказана необходимая помощь, они доставлены в больницу. Угрозы жизни нет, — говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что энергетики уже приступили к устранению последствий взрывов. В данный момент на предприятиях находятся только критически необходимые сотрудники, степень повреждений будет оценена позднее, добавили в компании.

В ДТЭК заключили, что за два месяца на энергопредприятиях республики погибли три человека, 24 получили ранения, передает РИА Новости.

Удары по инфраструктуре Украины начались с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после теракта на Крымском мосту. В этот день было совершено несколько обстрелов объектов энергетики, военного управления и связи.

28 ноября военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Украина через несколько недель может погрузиться в темноту без помощи Запада.

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