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Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber

Евгений Белоусов
В мире
Германия передала Украине три танковых мостоукладчика Biber
Фото: Public domain

Германия передала Украине танковые мостоукладчики Biber и надводные беспилотники. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны ФРГ.

Всего Берлин сегодня передал Киеву три танковых мостоукладчиков Biber, восемь надводных беспилотников, 12 пограничных автомобилей, 4 тысячи спальных мешков, запасные части для вертолетов Ми-24, а также 30 машин скорой помощи.

Кроме того, вскоре Германия может предать Украине семь зенитных самоходных установок Gepard, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты подписали контракт с компанией Raytheon на сумму свыше 1,2 миллиарда долларов на покупку зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые будут поставлены Украине. Уточняется, что производство и доставка NASAMS занимают почти два года, но армия и производители проводят работу, чтобы сократить этот срок.

Недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил предоставить Киеву ракеты дальностью действия свыше 800 километров.

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