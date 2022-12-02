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Народный календарь. О чем расскажет паук 6 декабря

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. О чем расскажет паук 6 декабря
Фото: pixabay.com

6 декабря почитается память Митрофана Воронежского – епископа русской церкви, причисленного к лику святых в 1832 году. В миру он носил имя Михаил

В этот день было принято гадать на то, когда человек вернется с военной службы. Для этого ловили паука и сажали его в банку, которую плотно закрывали. Через 6 дней проверяли, жив ли паук. Если да, то с солдатом все будет хорошо. Паука отпускали на волю и наблюдали за его поведением. Если паучок начинал плести паутину, то мужчина скоро будет дома.

Обычно в этот день на Руси устраивались шумные гуляния. Хозяйки пекли пироги, мужики варили пиво. Посиделки сопровождались забавами и играми. Народ отмечал окончательное установление санного пути.

Приметы погоды:

Если в этот день солнечно и тепло, то и июнь теплым будет.

Если верхушки лиственных деревьев порозовели, зима будет не сильно суровой.

Облака по небу низко плывут – к похолоданию.

С неба доносится шум – к снегопаду и метели.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Именины отмечают: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим и Фёдор

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