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Астрологи рассказали, в какие годы и под какими знаками рождаются идеальные женщины

Юлия Курганова
Общество
Астрологи рассказали, в какие годы и под какими знаками рождаются идеальные женщины
Фото: Pexels

Женщины, которые способны обратить на себя внимание любого мужчины и покорить его обаянием и душевными качествами, чаще всего рождаются под двумя знаками зодиака — это Весы и Раки. Но их привлекательность зависит еще и от года рождения, который усиливает данные им от природы качества.

Женщины-Раки невероятно чувственные, доброжелательные и обаятельные. Они видят смысл своего существования в создании семьи, воспитании детей и создании уютного дома. Женщины-Раки всегда чтут традиции семьи и стараются их сохранять.

Они умны, эмоциональны, заботливы, всегда готовы прийти на помощь, выслушать, посочувствовать и сделать все от них зависящее, чтобы решить проблемы близких. На женщину-Рака всегда можно положиться в любой затруднительной ситуации, она не предаст и не будет искать выгоду для себя. Из них получаются прекрасные, добрые, заботливые жены и матери, которые умеют создавать атмосферу тепла и уюта в доме.

Но у Раков есть один существенный недостаток: они мнительны и обидчивы, не могут прощать предательства и измен. Поэтому если мужчина хочет видеть рядом с собой идеальную женщину, то он должен это учитывать и не терять ее доверие.

Женщины-Весы способны вскружить голову любому мужчине. Они умны, легки в общении, эрудированы, всегда в курсе последних новостей и светских хроник, хорошо разбираются в искусстве, много читают, могут поддержать разговор на любую тему. Внешне женщины-Весы тоже производят приятное впечатление: они элегантны, имеют хорошие манеры и безупречный вкус, всегда следят за собой.

Эти женщины отличаются уверенностью в себе. Они считают, что полностью ответственны за свою жизнь и не взваливают свои проблемы на мужчин. Их несомненным плюсом является дипломатия, многогранность мышления и готовность к компромиссам. Они могут войти в положение другого человека и всегда пытаются его понять. Но при этом им невозможно навязать свое мнение, так же как и не получится манипулировать ими.

Астрологи сообщили, что качества, присущие женщинам, рожденным под созвездием Раков и Весов, усиливают такие животные восточного гороскопа, как Кролик, Коза и Собака. Поэтому мужчинам нужно присмотреться к женщинам, рожденным в год этих животных по восточному календарю, сообщает портал Rsute.

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в декабре.

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