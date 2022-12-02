Появились кадры штурма ВС РФ позиций ВСУ в населенном пункте Водяное в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские военные атаковали позиции ВСУ в населенном пункте Водяное на Авдеевском направлении в ДНР. Кадры штурма появились в распоряжении РИА Новости в пятницу, 2 декабря.

Подразделение «Шторм» 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР ведет наступательные действия с помощью артиллерии и корректировки оператора БПЛА. На опубликованных РИА Новости кадрах можно увидеть, как при помощи беспилотника происходит сброс снарядов на позиции украинских войск. В результате бойцы ВСУ были вынуждены покинуть свои позиции.

До этого бойцы ЧВК «Вагнер» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Уточняется, что четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя захватили точку.

11 ноября заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики Апты Алаудинов заявил, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе. По его словам, населенный пункт имеет очень важное значение.