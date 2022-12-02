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Премьер Японии заявил, что не видит условий для обсуждения мирного договора с РФ

Анастасия Колоскова
Политика
Премьер Японии заявил, что не видит условий для обсуждения мирного договора с РФ
Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не видит в настоящее время условий для заключения с Россией мирного соглашения. Об этом политика заявил в пятницу, 2 декабря, во время дебатов в парламенте.

— В нынешней ситуации я не вижу условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с РФ, — высказался Кисида.

Он назвал текущие японо-российские отношения крайне сложными. В то же время японский премьер-министр подчеркнул, что страна будет продолжать держаться курса на «решение территориального вопроса и заключение мирного договора».

Накануне глава правительства Японии на встрече с мэром города Немуро Масатоси Исигаки завил, что политика страны относительно намерения решить с Россией территориальный вопрос и заключить мирное соглашение не менялась. Он добавил, что прогнозировать будущие отношения Токио и Москвы затруднительно, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от совместной с Соединенными Штатами разработки нового истребителя из-за нежелания американской компании Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии.

Япония мирный договор Россия
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