Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Марочко сообщил об увеличении числа дезертиров среди ВСУ после заявления главы ЕК о потерях

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Марочко сообщил об увеличении числа дезертиров среди ВСУ после заявления главы ЕК о потерях
Фото: gur.gov.ua

Украинские военнослужащие начали покидать свои позиции после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о количестве потерь бойцов ВСУ. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

— Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось число фактов употребления наркотических и алкогольных веществ. Еще отмечается резкий рост социального напряжения в украинском обществе, — рассказал он.

Кроме того, родственники украинских бойцов начали нападать на военкоматы в своих городах, несмотря на угрозы ареста, передает ТАСС.

О крупных потерях ВСУ глава Еврокомиссии заявила 30 ноября. Слова европейского политика были опубликованы на ее странице в Twitter. Однако видеообращение было удалено. Вместо него появилась укороченная на 11 секунд версия видеоролика, где был вырезан фрагмент с упоминанием о потерях Украины.

Позже Дана Спинант подтвердила удаление Европейской комиссией заявления фон дер Ляйен. По ее словам, при оформлении речи была допущена «неточность». Ее составление основывалось на данных из внешних источников.

Украина Спецоперации Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Антибожье слово антипапы

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Учим сохранять наследие

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Елена Гордеева
Елена Гордеева

Клубы объединили пенсионеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Арсенал демократии» выметается до сусеков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Все мнения
О проекте