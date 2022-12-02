Марочко сообщил об увеличении числа дезертиров среди ВСУ после заявления главы ЕК о потерях

Фото: gur.gov.ua

Украинские военнослужащие начали покидать свои позиции после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о количестве потерь бойцов ВСУ. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

— Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось число фактов употребления наркотических и алкогольных веществ. Еще отмечается резкий рост социального напряжения в украинском обществе, — рассказал он.

Кроме того, родственники украинских бойцов начали нападать на военкоматы в своих городах, несмотря на угрозы ареста, передает ТАСС.

О крупных потерях ВСУ глава Еврокомиссии заявила 30 ноября. Слова европейского политика были опубликованы на ее странице в Twitter. Однако видеообращение было удалено. Вместо него появилась укороченная на 11 секунд версия видеоролика, где был вырезан фрагмент с упоминанием о потерях Украины.

Позже Дана Спинант подтвердила удаление Европейской комиссией заявления фон дер Ляйен. По ее словам, при оформлении речи была допущена «неточность». Ее составление основывалось на данных из внешних источников.