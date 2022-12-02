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Глава Запорожской ОГА Старух сообщил о ракетном ударе по Запорожью

Анастасия Колоскова

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Глава Запорожской ОГА Старух сообщил о ракетном ударе по Запорожью
Фото: Минобороны РФ

Ракетный удар зафиксировали ночью в городе Запорожье, который находится под контролем Украины. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил назначенный Киевом глава администрации области Александр Старух.

— Сегодня ночью враг в очередной раз нанес ракетный удар по Запорожью, — отметил чиновник в Telegram-канале.

Он добавил, что удар был направлен на разрушение энергетической и промышленной инфраструктуры города.

Пожар, возникший в результате удара, потушили спасательные службы. Старух уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости.

Накануне воздушная тревога была объявлена почти в каждом регионе Украины, в том числе в столице государства.

В среду, 23 ноября, Вооруженные силы Российской Федерации наносили массированные удары по объектам критической инфраструктуры Украины. В тот же день тревога была объявлена на территории всего государства. По данным местных СМИ, Харьков, Хмельницкий, Николаев, Львов и подконтрольное ВСУ Запорожье частично остались без электроснабжения.

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