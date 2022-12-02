Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рогов: Российские силы ударили по месту дислокации украинских войск в Запорожье

Араз Салехов
В мире
Рогов: Российские силы ударили по месту дислокации украинских войск в Запорожье
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вооруженные силы России нанесли удар по расположению украинских войск вблизи города Запорожье. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Минувшей ночью уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья, где находилось расположение боевиков Зеленского, — отметил он.

Также российская армия, по словам Рогова, прямым попаданием ликвидировала одну из подстанций в самом городе. О последствиях ударов пока информации нет, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 28 ноября, чиновник заявил, что на подконтрольной Украине части Запорожской области находится более 700 украинских спецназовцев. Как уточняется, они прошли обучение по захвату крупных объектов.

До этого он отметил, что дислоцирующиеся в Запорожской области российские военные готовы отразить наступление украинской армии. По его словам, в области возвели надежную линию обороны. Рогов отметил, что об отступлении никто «не допускает даже мысли».

Украина Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте