Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вооруженные силы России нанесли удар по расположению украинских войск вблизи города Запорожье. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Минувшей ночью уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья, где находилось расположение боевиков Зеленского, — отметил он.

Также российская армия, по словам Рогова, прямым попаданием ликвидировала одну из подстанций в самом городе. О последствиях ударов пока информации нет, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 28 ноября, чиновник заявил, что на подконтрольной Украине части Запорожской области находится более 700 украинских спецназовцев. Как уточняется, они прошли обучение по захвату крупных объектов.

До этого он отметил, что дислоцирующиеся в Запорожской области российские военные готовы отразить наступление украинской армии. По его словам, в области возвели надежную линию обороны. Рогов отметил, что об отступлении никто «не допускает даже мысли».