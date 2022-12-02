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Петр Бирюков: Более четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроются в Москве в этом сезоне

Араз Салехов
Город
Петр Бирюков: Более четырех тысяч объектов зимнего отдыха откроются в Москве в этом сезоне
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Свыше четырех тысяч объектов зимнего отдыха будут открыты в столице в этом сезоне. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовят к работе более четырех тысяч объектов зимнего отдыха, — отметил он.

В частности, будут открыты катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах и площадки для сноуборда.

Заммэра уточнил, что в городе в общей сложности откроется около 1,4 тысячи катков общей площадью порядка 1,3 миллиона квадратных метров. Для удобства посетителей, по словам Бирюкова, на катках сделают всю необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания.

Помимо этого, в столице 25 ноября прошло открытие зимнего сезона на ВДНХ. Как уточняется, темой торжественной программы стало «Путешествие по снам».

Петр Бирюков Москва Зима Катки
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