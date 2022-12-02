Свыше 30 участков мировых судей получили новые помещения в Москве

Фото: shutterstock

В столице созданы комфортные условия для работы мировых судей 33 новых участков, организованных еще в прошлом году. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В конце 2021 года в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве в Москве было создано еще 33 дополнительных участка. Департамент городского имущества подобрал и передал для их размещения 27 помещений площадью 11,5 тысячи квадратных метров, в которых будет организована работа по защите законных интересов москвичей, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В новых помещениях созданы все условия для сотрудников судебных участков и горожан, которые к ним обращаются, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 28 ноября, Гаман рассказал, что первый в стране роботизированный архивный комплекс, расположенный в поселении Вороновском в ТиНАО, получил свой адрес. Он представляет собой здание площадью более 70 тысяч квадратных метров.