Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Свыше 30 участков мировых судей получили новые помещения в Москве

Араз Салехов
Город
Свыше 30 участков мировых судей получили новые помещения в Москве
Фото: shutterstock

В столице созданы комфортные условия для работы мировых судей 33 новых участков, организованных еще в прошлом году. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В конце 2021 года в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве в Москве было создано еще 33 дополнительных участка. Департамент городского имущества подобрал и передал для их размещения 27 помещений площадью 11,5 тысячи квадратных метров, в которых будет организована работа по защите законных интересов москвичей, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В новых помещениях созданы все условия для сотрудников судебных участков и горожан, которые к ним обращаются, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 28 ноября, Гаман рассказал, что первый в стране роботизированный архивный комплекс, расположенный в поселении Вороновском в ТиНАО, получил свой адрес. Он представляет собой здание площадью более 70 тысяч квадратных метров.

Максим Гаман Москва Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Александр Дудник
Александр Дудник

Герой романа — умный дом

Андрей Житинкин
Андрей Житинкин

Так притягательны Владимира огни

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нет любви сильнее

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Роман Бабанов
Роман Бабанов

Нужны свои процессоры

Все мнения
О проекте