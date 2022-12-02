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Bloomberg: Цена нефтеперевозок для России растет накануне новых санкций

Анастасия Колоскова
Экономика
Bloomberg: Цена нефтеперевозок для России растет накануне новых санкций
Фото: depositphotos

Стоимость фрахта танкеров для доставки российской нефти заметно увеличивается, так как все больше владельцев судов отказываются от перевозок накануне вступления в силу новых ограничений Евросоюза. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

Компании, которые готовые грузить российскую нефть, увеличивают стоимость услуг из-за риска. Согласно информации брокерских контор, стоимость транспортировки нефти из портов Балтики до Индии после 5 декабря будет составлять 15 миллионов долларов. Тогда как до ограничения Евросоюза цена варьировалась от 9 до 11,5 миллиона долларов.

На росте цен также отражается меньшее число доступных танкеров и необходимость перенаправить российскую нефть от привычных европейских покупателей в Азию и на Ближний Восток. Издание также уточняет, что чрезмерная цена фрахта приводит к снижению стоимости самой нефти, так как поставщики следят чтобы конечная цена ресурса была конкурентоспособной, передает ТАСС.

24 ноября большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65–70 долларов за баррель. При этом польское государство выступило за введение потолка цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель. «Вечерняя Москва» решила узнать, почему Еврокомиссия утвердила настолько высокий ценовой потолок.

Нефть рост стоимости грузоперевозки
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