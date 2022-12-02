Театр «МОСТ» покажет новогодние спектакли для детей и взрослых в декабре-январе

Фото: Пресс-служба театра «Мост»

Театр «МОСТ» покажет новогодние спектакли для детей и взрослых в период с декабря 2022 года по январь 2023 года. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

Так, с 22 по 30 декабря пройдет спектакль «Кабаре. Сны на Патриарших», который пробуждает приятные эмоции, подогревает интерес к жизни и наполняет душу счастьем. Помимо этого, горожане могут насладиться им в период январских праздников с 3 по 4 января. Спектакль всегда начинается в 19:00.

Также в декабре состоится еще один спектакль «Снежная Королева» — знаменитая история Ганса Христиана Андерсена про ребят, дружбу которых хочет разрушить холодная красавица королевских кровей, предстанет в жанре мюзикла. Москвичи смогут посетить мероприятие 17-18 декабря в 13:00 и 16:00, 24-25 декабря в 12:00 и 15:00, 7 января в 16:00, 8 января в 15:00, 14-15 января в 15:00, 22 января в 11:00.

Накануне в столичном центре для детей-сирот начался ежегодный театральный фестиваль. Свои актерские способности зрителям и профессиональному жюри представят воспитанники столичных и региональных организаций для детей-сирот.