Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ получило партию модернизированных танков Т-72Б3М. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод», которая входит в состав концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех».

— «Уралвагонзавод» отправил в адрес Министерства обороны РФ партию танков Т-72Б3М. Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 выполнены в рамках государственного оборонного заказа. Комплекс мероприятий по модернизации «семьдесятдвоек» разработан инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе УВЗ), — говорится в сообщении.

Благодаря новым танкам значительно увеличится эффективность применения бронемашины как при общевойсковом бое, так и во время боевых действий с массированным применением противотанкового оружия, передает ТАСС.

Также Воздушно-космические силы России недавно получили партию новейших истребителей Су-34, до конца года войскам будет предоставлена еще одна поставка самолетов.