Российские подразделения ПВО получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS

Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) получили новое программное обеспечение, позволяющее легко сбивать ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал командир подразделения ПВО Вооруженных сил России.

— На начальном этапе мы не понимали, что это такое (ракеты РСЗО HIMARS — прим. «ВМ»), но сейчас уже свободно работаем по HIMARS... Прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели, — отметил он.

Военнослужащий добавил, что теперь ракеты американской системы с легкостью удается обнаружить и так же просто ликвидировать, сообщает РИА Новости.

Накануне официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российской армии удалось поразить на территории Донецкой народной республики (ДНР) РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем. Помимо этого, возле населенных пунктов Кривая Лука и Марково ДНР российские войска уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что страны НАТО попытаются нарастить объем производства оружия из-за истощения собственных запасов. По его словам, уже неоднократно высказывалось мнение, что из-за событий на Украине страны Запада начинают испытывать дефицит оружия.