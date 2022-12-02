Эксперт пояснил, с чем связано неудачное выступление сборной Германии на ЧМ-2022

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Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев пояснил, почему сборной Германии не удалось выйти их группы на ЧМ-2022.

Эксперт отметил, что немцам не хватило времени на подготовку к мундиалю.

— Считаю, что провал немцев в Катаре связан с тем, что сейчас все сборные по-настоящему становятся командами только на самом турнире. Слишком мало времени на подготовку дают перед чемпионатом мира, — пояснил он в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт добавил, что потенциал у сборной Германии неплохой, но в этот раз им немного не повезло.

На чемпионате мира произошли уже две крупные сенсации. В плей-офф не вышли сборные Бельгии и Германии, передает Царьград.

30 ноября сборная Аргентины одолела польскую сборную в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканской команды. Аргентинцы таким образом вышли в плей-офф турнира.