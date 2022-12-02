Песков назвал условия Байдена по переговорам с Россией невозможными

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Выдвинутые американским президентом Джо Байденом условия для переговоров с Россией являются неприемлемыми. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот, что он сказал, — отметил он.

По словам Пескова, спецоперация на Украине продолжается. Поиск общей точки для диалога осложняет то, что США не признает новые территории РФ. При этом Кремль предпочитает мирные дипломатические средства для достижения своих целей в спецоперации, передает РИА Новости.

Накануне американский лидер заявил, что готов к переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным. При этом диалог состоится, если российский лидер готов говорить о завершении украинского конфликта.

В свою очередь «Вечерняя Москва» решила узнать у политолога Юрия Светова, почему решение о завершении СВО может быть принято Россией совместно с США, а не Украиной и насколько реальны сейчас переговоры Москвы и Вашингтона.