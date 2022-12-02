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Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников в ДНР
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные Силы России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке ведомства.

Также российские военные нанесли удары по семи украинским пунктам управления на территориях ДНР, а также Харьковской и Запорожской областей. Также ВС РФ удалось отбить атаки противника из Угледара. В результате столкновения были убиты до 50 украинских бойцов, ликвидирован один танк и три бронетранспортера, уточняется в Telegram-канале оборонного ведомства.

Помимо этого Вооруженные Силы России сбили в ДНР два украинских самолета: МиГ-29 и Су-25 и поразили семь беспилотников в районах населенных пунктов Краснореченское, Сватово, Червонопоповка, Сторожевка, Голиково в ЛНР и Егоровка в ДНР.

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