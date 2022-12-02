Вучич: Сербия не станет местом обхода антироссийских санкций

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Санкции Европейского союза не будут обходить антироссийские ограничительные меры через Сербию. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил сербский президент Александр Вучич.

— Я его (Вархели — прим. «ВМ») оповестил, что весьма важно, что через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны, нам не нужен сверхдоход, — отметил он.

По словам главы Сербии, у государства достаточно сильная экономика и государственные финансы. Кроме того, Вучич добавил, что правоохранительные органы республики уже выявляли фирмы, занимающиеся реэкспортом в РФ, сообщает РИА Новости.

В четверг, 3 ноября, сербский лидер заявил, что грядущая зима станет тяжким испытанием для всех европейских государств из-за роста цен на электроэнергию. По словам сербского президента, к росту цен на электричество приводит отсутствие поставок газа. Хранилища газа постепенно истощаются, а новых поступлений нет. Из-за этого поднимаются цены.