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Торжественная линейка в честь 30-летия «Ассоциации Витязей» пройдет 4 декабря в Музее Победы

Араз Салехов
Общество
Торжественная линейка в честь 30-летия «Ассоциации Витязей» пройдет 4 декабря в Музее Победы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Зале славы Музея Победы 4 декабря состоится торжественная линейка, посвященная 30-летию Международной детско-юношеской общественной организации «Ассоциация Витязей». Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

— За 30 лет через клубы ассоциации прошло большое количество детей и молодежи, многие из которых служат в силовых структурах Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Само мероприятие начнется в 11:00. Участниками события станут ребята из столичных и подмосковных клубов, лучшие из них будут посвящены в Витязи.

Помимо этого, кинотеатр Музея Победы в декабре проведет пять бесплатных показов в рамках киноклуба «Поклонка». В начале каждого показа постоянный ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Геннадий Ходос пообщается с гостями, а также расскажет о киноленте, ее создателях и актерах.

Также стало известно о скором запуске нового проекта «Дети — детям». Первые программы будут приурочены к 81-й годовщине советского контрнаступления в Битве за Москву.

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