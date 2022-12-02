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Более миллиона российских школьников поучаствовали в проекте «Урок цифры»

Георгий Соланович
Общество
Более миллиона российских школьников поучаствовали в проекте «Урок цифры»
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Более одного миллиона школьников со всей России приняли участие в образовательном проекте о видеотехнологиях «Урок цифры». Об этом сообщили в пресс-службе компании VK в пятницу, 2 декабря.

— В первые недели проведения всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Видеотехнологии» в нем приняли участие уже более одного миллиона школьников по всей стране. Урок подготовлен компанией VK и проходит до 18 декабря, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что лидерами среди регионов по числу прохождений тренажера среди школьников стали Белгородская область (56 789 человек), Оренбургская область (29 333) и Республика Адыгея (6187).

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что российская биотехнологическая компания «Биокад» приглашает на стажировку студентов столичных колледжей и вузов в свой новый фармкомплекс в Алабушеве.

Стажеры смогут поучаствовать в процессе производства лекарств и в обслуживании техники, поработать в департаменте IT.

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