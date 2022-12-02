Автоэксперт предупредил россиян о росте цен на такси в новогоднюю ночь

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Рост стоимости цен на такси начнется еще до самой новогодней ночи. Это связано с тем, что россияне готовятся к празднику. Об этом рассказал автоэксперт сервиса такси «Максим».

— Этот инструмент позволяет привлечь к выполнению заказов больше водителей, чтобы сократить время ожидания автомобиля для пассажиров. Когда баланс спроса и предложения нормализуется, возвращаются стандартные цены. В часы пик стоимость поездок может быть на 10–30 процентов выше, чем в обычное время, — говорится в сообщении.

При этом автоэксперт ссылается в первую очередь на статистику в Санкт-Петербурге, однако такое правило может действовать и в других городах России, сообщает сайт «Невские Новости».

Недавно стало известно, что столичные суды аннулировали действие более 400 разрешений у перевозчиков на работу такси с начала года. Столичные перевозчики могут лишиться разрешения на работу при выявлении нарушения работы такси. Например, если водитель повторно допустил ошибку при перевозке пассажира или стал виновником аварии.

Помимо этого, москвичи стали чаще пользоваться услугами такси в 2022 году. Так, в этом году был 271 миллион поездок, а в прошлом — 244 миллиона за аналогичный период.