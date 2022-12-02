Как передать подарки юным жителям новых территорий России

Сюжет:Проще, чем кажется
Свыше 40 пунктов по сбору гуманитарной помощи в рамках волонтерской программы «Москва помогает» откроются в столице, в них горожане смогут приносить подарки для дальнейшей отправки детям новых территорий России. О том, какие подарки лучше всего выбрать для юных россиян и где расположатся пункты сбора помощи, — в материале «Вечерней Москвы».
Какие подарки принести:
— сладкие наборы;
— игрушки;
— познавательную литературу;
— настольные игры и другие подарки.
Где будут расположены пункты:
Работа штабов стартовала в первый день зимы, 1 декабря. В этот же день в городе дополнительно открылся еще 21 пункт волонтерской программы «Москва помогает». Их можно найти:
— в парке «Ходынское поле»;
— в парке «Сокольники»;
— в парке «Красная Пресня»;
— в парке «Фили»;
— в Парке Горького;
— в Саду имени Баумана;
— в Саду «Эрмитаж».