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Приметы и советы

Проще, чем кажется: как передать подарки юным жителям новых территорий России

Рафаэль Залян
Араз Салехов

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как передать подарки юным жителям новых территорий России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Свыше 40 пунктов по сбору гуманитарной помощи в рамках волонтерской программы «Москва помогает» откроются в столице, в них горожане смогут приносить подарки для дальнейшей отправки детям новых территорий России. О том, какие подарки лучше всего выбрать для юных россиян и где расположатся пункты сбора помощи, — в материале «Вечерней Москвы».

Какие подарки принести:

— сладкие наборы;

— игрушки;

— познавательную литературу;

— настольные игры и другие подарки.

Где будут расположены пункты:

Работа штабов стартовала в первый день зимы, 1 декабря. В этот же день в городе дополнительно открылся еще 21 пункт волонтерской программы «Москва помогает». Их можно найти:

— в парке «Ходынское поле»;

— в парке «Сокольники»;

— в парке «Красная Пресня»;

— в парке «Фили»;

— в Парке Горького;

— в Саду имени Баумана;

— в Саду «Эрмитаж».

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Подарки Москва Донбасс
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